Fiyat algımız bozuldu. Pakistan'da gibi kazanıp İngiltere'de gibi harcıyoruz

Kaynak: Haber Merkezi
Fiyat algımız bozuldu. Pakistan'da gibi kazanıp İngiltere'de gibi harcıyoruz
Enflasyondaki artışı mizahi bir dille eleştiren içerik üreticisi Özkan Sağın'ın videosu sosyal medyada viral oldu.

Ülkemizdeki enflasyondaki artış ve fiyatların kontrolsüz bir şekilde yükselmesi, vatandaşların fiyat algısını olumsuz etkiliyor. Bu durumu mizahi bir dille özetleyen içerik üreticisi Özkan Sağın, bir video paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Videoda, günlük ürünlerin bile yüksek fiyatlarla satıldığına dikkat çeken Sağın, "Dümdüz tişört 250 lira. Gerçi çayın 30 lira olduğu yerde normal. 10 milyon... Arabanın fiyatı 10 milyonmuş, ama çayın 30 lira olduğu yerde normal. Pakistan'da gibi kazanıp İngiltere'de gibi harcıyoruz." şeklinde ironik bir yorumda bulundu.

Son Haberler
Yapay zeka güvenlik tehdidi mi? Teknoloji
Yapay zeka güvenlik tehdidi mi?
Birden metroda oynamaya başladı. Yolcuların ağzı açık kaldı. Nedeni şok etti Magazin
Birden metroda oynamaya başladı. Yolcuların ağzı açık kaldı. Nedeni şok etti
Ağrı’da 8 kilo 700 gram metamfetamin yakalandı Yerel Haberler
Ağrı’da 8 kilo 700 gram metamfetamin yakalandı
İzmir ve Aydın’da FETÖ’ye operasyon Yerel Haberler
İzmir ve Aydın’da FETÖ’ye operasyon
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Savaş Ay'ın miras davası 11 yıl sonra sonuçlandı Yaşam
Savaş Ay'ın miras davası 11 yıl sonra sonuçlandı
Sekizinci İtalyan Tasarım Günü’nün teması değer üretmek Ekonomi
Sekizinci İtalyan Tasarım Günü’nün teması değer üretmek