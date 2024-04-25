Fiyat algımız bozuldu. Pakistan'da gibi kazanıp İngiltere'de gibi harcıyoruz

Ülkemizdeki enflasyondaki artış ve fiyatların kontrolsüz bir şekilde yükselmesi, vatandaşların fiyat algısını olumsuz etkiliyor. Bu durumu mizahi bir dille özetleyen içerik üreticisi Özkan Sağın, bir video paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Videoda, günlük ürünlerin bile yüksek fiyatlarla satıldığına dikkat çeken Sağın, "Dümdüz tişört 250 lira. Gerçi çayın 30 lira olduğu yerde normal. 10 milyon... Arabanın fiyatı 10 milyonmuş, ama çayın 30 lira olduğu yerde normal. Pakistan'da gibi kazanıp İngiltere'de gibi harcıyoruz." şeklinde ironik bir yorumda bulundu.