Sokak köpeğinin sevgi dolu değişimi duygulandırdı

Kasım 2023'te sokaklarda çaresiz bir şekilde dolaşan köpeği sahiplendiler. Yurtdışında meydana gelen bu olayda, bakımsız ve hasta bir şekilde dolaşan köpeği fark eden insanlar, onu sahiplenmeye karar verdi. Uyuz hastalığıyla mücadele eden ve insanlardan korkan köpeğin acıklı durumu, görenlerin içini parçaladı.

Duyarlı insanlar tarafından sahiplenilen ve adı Bobby koyulan köpek, sevgi dolu yuvasında adeta yeniden doğdu. Tedavi edilen ve sevgiyle büyütülen Bobby'nin değişim hikayesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Artık mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayan Bobby'nin hikayesi yorum yağmuruna tutuldu.