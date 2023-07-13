Fiyatları yüzde 400 artınca menülerden çıkarıldı

Dünyanın önde gelen mutfaklarından bir tanesi olan Hint mutfağı son günlerde domates krizi yaşıyor. Hindistan’da neredeyse tüm yemeklerde kullanılan domates, çiftçilere ve tarım uzmanlarına göre, kavurucu sıcak hava dalgaları ve şiddetli yağmurların ardından ürün kıtlığı nedeniyle fiyatların %400'den fazla artmasının ardından, ülke çapındaki evlerde ve restoranlarda menüden kaldırıldı.

0,33 DOLARDAN 1,68 DOLARA YÜKSELDİ

Tüketici İşleri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, başkent Yeni Delhi'de, ocak ayında ortalama 0,33 dolardan satılan domatesin bugünlerde 1,68 dolara satıldığı aktarıldı.

Dini inanışlarından dolayı ülkenin büyük bir bölümünün vejeteryan olduğu Hindistan’da, domatesin neredeyse bütün yemeklerde kullanıldığı bildirilirken, evde yemek yapan vatandaşların da bu durumdan etkilendiği belirtildi.

Ülkede faaliyet gösteren büyük restoran zincirleri ve meşhur fastfood markaları da bu artışlardan ciddi oranda etkilenmiş durumda. İşletmelerin yetkilileri artıştan etkilenen restoranların dışına "birinci sınıf sıkı kalite kontrollerimizden geçen yeterli miktarda domates alamadıklarını" belirten tabelalar yerleştirdi.