Flamengo Başkanı'ndan flaş Jesus sözleri

Flamengo'dan Jorge Jesus açıklaması geldi.

Flamengo Başkanı'ndan flaş Jesus sözleri

Jorge Sampaoli ile sözleşme imzalayan Flamengo'da Jorge Jesus'un yankıları devam ediyor.
Sampaoli'yi göreve getirmeden önce Jorge Jesus'la da ilgilenen Brezilya temsilcisinde Jesus için yeni bir açıklama geldi. Kulübün başkanı Rodolfo Landim, Sampaoli için düzenlenen imza töreninde Jesus için konuştu.
JESUS İÇİN FLAŞ SÖZLER

Landim, "Jesus Flamengo'ya, Flamengo'nun ona ettiğinden daha fazla teşekkür etmeli. Jesus ayrıldıktan sonra biz çalışmaya devam ettik, ama o buradan ayrıldıktan sonra o kadar iyi çalışmadı." dedi.
Kararlarıyla da ilgili konuşan Landim, "Bu kulübün ana sorumluluğu bana ait. Sorumlu biri varsa benim, Marcos Braz ya da Bruno Spindel değil. Onlar devam edecek." sözlerini kullandı.
Flamengo'da Haziran 2019-Temmuz 2020 arasında çalışan Jorge Jesus, 4 kupa kazanma başarısı göstermişti.

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