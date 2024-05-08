Özgür Özel atanamayan öğretmenlere çağrı yaptı. '18 Mayıs'ta Saraçhane'de toplanıyoruz'

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Özgür Özel atanamayan öğretmenlere çağrı yaptı. '18 Mayıs'ta Saraçhane'de toplanıyoruz'
CHP lideri Özgür Özel, atanamayan öğretmenlere çağrıda bulundu. Özel, atanamayan öğretmenleri 18 Mayıs günü saat 13.00'de İstanbul Saraçhane'ye çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atanamayan öğretmenleri, mülakat mağdurlarını ve yeni müfredattan endişe duyanları 18 Mayıs saat 13.00'de İstanbul'da Saraçhane Meydanı’na davet etti.

"SARAÇHANE MEYDANI'NA BEKLİYORUZ"

Cumhuriyet gazetesinin 100. Yılı etkinlerinde konuştu.

Özel, 19 Mayıs’tan bir gün önce tüm atanamayan öğretmenleri, müfredattan endişe duyup çağdaş eğitim talebinde bulunanları Saat 13.00’te Saraçhane Meydanı’na beklediğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Uzun süredir Türkiye’nin gündeminde yer alan ve üzerinde çalışıldığı belirtilen öğretmen atamalarında sona gelinmiş; Kabine toplantısının ertesi günü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ataması yapılacak öğretmen sayısını açıklamıştı.

Tekin, yaptığı açıklamada 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını duyururken hangi branşta kaç öğretmenin alınacağını da MEB’in internet sitesinden ilan edilmişti.

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Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise, MEB'in verilerine göre çeşitli branşlarda toplam 90 bin ücretli öğretmen çalıştığını, 68 bin öğretmen açığı olduğunu belirterek 158 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini ifade ederek, mevcut atama sayısını yetersiz bulduğunu dile getirmişti.

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