Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Flamengo, teknik direktörlük görevine Tite'nin getirildiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı

Brezilya ekibi Flamengo'da Jorge Sampaoli'nin yerine göreve gelen isim resmen belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör Tite ile 2024 Aralık sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2016-22 yılları arasında çalıştırdığı Brezilya Milli Takımı ile 2019 Copa America şampiyonluğu yaşayan Tite, Flamengo'da bu sezon göreve getirilen üçüncü teknik direktör oldu.

Sezona Portekizli Vitor Pereira ile başlayan Flamengo, beklenen sonuçların alınamamasının ardından Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli ile anlaşmıştı. Sampaoli ile 5 aylık süreçte 1.82'lik puan ortalaması yakalayan Brezilya ekibi, 28 Eylül'de deneyimli teknik direktörün görevine son vermişti.

Flamengo, 26 haftası tamamlanan ligde 44 puanla beşinci sırada bulunuyor.

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