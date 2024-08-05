Flamingolar kuruyan gölü terk etti

Kaynak: DHA
Flamingolar kuruyan gölü terk etti

Burdur’da derinliği 4 kilometre olan Yarışlı Gölü’nden geriye ufak su birikintileri kaldı. Gölün ufak bir su birikintisine dönüşmesi sonrası flamingolar bölgeyi terk etti.

Burdur’da genişliği 16 kilometre derinliği 4 metre olan Yarışlı Gölü’nden geriye küçük su birikintisi kaldı. Kuruyan göl üzerinde motosikletle ve yürüyerek geçilirken göl yüzeyinde lastik izleri rahatlıkla görülebiliyor.

Etrafı onlarca mermer ve taş ocağıyla çevrili olan ve bu ocakların kesim işlemlerinde kullandığı su yoğunluğu ile bölgede mısır gibi aşırı su isteyen bitkilerin üretimi gibi sebeplerle gölü besleyen Kümbet, Yarışlı, Kirse pınarları, Kadınca suları kurudu. Gölü besleyen, yağışlar ve su miktarı ciddi düzeyde azalan sadece Başkuyu Çayı kaldı. Başkuyu Çayı'nın Kocapınar köyünün olduğu yerden döküldüğü alanda ise 16 kilometrekarelik gölden geriye çok küçük sulu bölge kaldı.

Dışarıya akışı olmayan kapalı havza niteliğindeki gölde özellikle ilkbahar ve yaz ayları boyunca binlerce flamingo konaklıyordu. Angut, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşu gibi toplam 141 türden binlerce kuşun görülebildiği göle bu dönemlerde Türkiye'nin birçok noktasından kuş gözlemcileri ve doğaseverler gelip flamingo ve diğer kuş türlerini seyredip görüntülüyordu. Ancak bu yıl gölün küçük su birikintisine dönüşmesiyle flamingolar ve diğer tüm kuş türleri gölü terk etti.

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