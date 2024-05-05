Flaş... Flaş... 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümüyle ilgili 1 İBB çalışanı tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümüyle ilgili 1 İBB çalışanı tutuklandı
Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur Gezer’in parkta ölümüyle ilgili, 1 İBB çalışanı tutuklandı.

Küçükçekmece’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan bir parkta, su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’inin tutuklandığı belirtildi.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

gezer-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-4-kisi-adliyeye-sevk-edildi.webpSoruşturma savcısı, şüphelilerden 1'ini tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk ederken, 2 şüphelinin ise adli kontrol altına alınmalarını istedi. 2 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, makine teknikeri tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari konumunda olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanabilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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