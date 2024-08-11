Flaş.., Flaş... Akaryakıtta tabela yine değişti

Orta Doğu'da artan gerilim ve İran’ın İsrail'e yönelik tehditleri, petrol fiyatlarında önemli bir düşüşe neden oldu. Bu durum, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarındaki olası indirimleri yakından takip etmelerine yol açtı.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENİYOR

Son dönemdeki akaryakıt indirimleri, fiyatlar üzerinde belirgin değişiklikler yarattı. Gümrüksüz rafine fiyatlarına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç satış fiyatları belirlendi. Ayrıca, günlük döviz kuru dalgalanmaları da akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili bir unsur olarak öne çıkıyor.

Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 10 Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye genelindeki benzin, motorin ve mazot fiyatlarının güncellendiği belirtildi. Vatandaşlar, bu fiyatların gelecekte nasıl değişeceği konusunda merakla bekleyiş içinde.

GÜNCEL FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE

İstanbul'un Avrupa yakasında benzin fiyatı 43.61 TL, motorin litre fiyatı ise 43.74 TL olarak belirlendi. LPG'nin litre fiyatı ise 22.94 TL olarak kaydedildi.

Anadolu yakasında ise benzin fiyatı 43.49 TL, motorin litre fiyatı 43.67 TL, LPG litre fiyatı ise 22.39 TL olarak güncellendi.

Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 44.10 TL, motorin litre fiyatı 44.28 TL ve LPG'nin litre fiyatı 22.94 TL seviyesinde.

İzmir'de ise benzin litre fiyatı 44.51 TL, motorin litre fiyatı 44.76 TL ve LPG litre fiyatı 22.64 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini etkilemeye devam ediyor.