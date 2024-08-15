Flaş... Flaş... Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı. Akbaş'ın yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 45 yıllık dostu için dua istedi.

GEÇEN YIL KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Ünlü oyuncu geçen yıl yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurmuştu. Akbaş, 10 sene önce de kanseri yenmişti. Aydemir Akbaş geçen yıl yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam."

Ünlü oyuncu son dönemde Kolpaçino filmlerindeki 'Sabri' karakteri ile biliniyor.

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