Flaş.. Flaş.. AYM Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanını atama kararını iptal etti

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Flaş.. Flaş.. AYM Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanını atama kararını iptal etti

Anayasa Mahkemesi flaş bir karar aldı. Alınan son karara göre Merkez Bankası Başkanının süresinden önce değiştirme yetkisini iptal etti.

AYM’den üst üste flaş kararlar. Önce Erdoğan’ın Rektör atama yetkisini iptal ettiği açıklamasından sonra kritik bir karar alındığını daha duyurdu.

Yapılan son açıklama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi dolmadan Merkez Bankası değiştirme yetkisinin de iptal edildiği duyuruldu.

Berfu Kargı’nın haberine göre AYM, 703 sayılı KHK’nın 151. Maddesinin ‘h’ ve ‘j’ bentlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hüküm verdi.

Kararın gerekçesi olarak ise TBMM’den yetki alınmadan yapılan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olunduğu gösterildi. AYM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Önceki dönemlerde Erdoğan tarafından uygulanan KHK kapsamında alınan bir karar ile Merkez Bankası değiştiriliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu KHK doğrulusundaki ilk kararını Merkez Bankanı Başkanı olan Murat Çetinkaya’yı görevden alarak vermişti.

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