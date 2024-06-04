Katletti çuvala koyup sırtında taşıyarak çöpe attı. Gaziantep'te Suriyeli vahşeti

Gaziantep'de bir Suriyeli vahşete imza attı. Üç çocuk annesi Suriyeli Dibe Cevat, eşi tarafından boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, öldürüldü. 30 yaşındaki Dibe Cevat'ın cesedini önce battaniyeye saran cani koca, sonra çuvalın içine soktu. Çuval sırtlayan Abdo M. dakikalarca cesedi sırtından taşıyarak, bir çöp konteynırına attı. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından çevredeki güvenlik kameraları incelendi, olay aydınlatıldı. Cani kocanın cesedi taşıdığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN CİNAYET AYDINLATILDI

Gaziantep'teki olay aatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde ceset olduğunu fark etti. Polis yaptığı incelemede, cesedin 30 yaşındaki üç çocuk annesi Dibe Cevat'a ait olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameraları incelenince olay aydınlatıldı.



ÖLDÜRDÜĞÜ KARISINI ÇUVALLA SIRTLAYARAK ÇÖPE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

30 yaşındaki Dibe Cevat'ın yaşanan tartışma sonrası kocası tarafından bıçaklanarak, katleti. Cani koca daha sonra eşinin cesedini battaniyeye sarıp, bir çuvala koydu. İçinde ceset bulunan çuvalı sırtlayan Suriyeli koca, çevredeki bir çop konteynırına attığı. Bu anları güvenlik kameraları saniye saniye tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ KATİL ZANLISI KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, katil zanlısı olarak kadının kocası Abdo M. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Dibe Cevat'ın cenazesi ise adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.