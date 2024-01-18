Flaş Flaş AYM'den ikramiye kararı. O şart kalktı artık herkes alacak

Kaynak: AA
Flaş Flaş AYM'den ikramiye kararı. O şart kalktı artık herkes alacak
Anayasa Mahkemesi, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma koşulu getiren düzenlemeyi iptal etti.

Bugünkü Genel Kurul gündeminde, Anayasa Mahkemesi, (AYM) 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da bulunan bazı hükümlerin iptali talebiyle yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı.

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YÜZDE 2 İBARESİ İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, Kanunun 11. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirilen ek 4. maddesinde yer alan "yüzde 2" ibaresini iptal etti.

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ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU

Buna göre, toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye olarak kaydeden sendikalara üye olmak koşuluyla kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu belirlendi.

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Yüksek Mahkemenin iptal kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

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