Flaş...Flaş...Bütçe açığının miktarı belli oldu

Kaynak: AA
Flaş...Flaş...Bütçe açığının miktarı belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçesi istatistiklerini yayımladı. Nisan ayında merkezi yönetim bütçesi 177,8 milyar TL, faiz dışı denge ise 63,8 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayı bütçe açığını ne kadar olduğunu açıkladı.

Bakanlığa göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 122,3 artış gösterdi. İşte o gelirler 595 milyar 813 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bütçe giderleri ise yüzde 93,2 artış gösterekey 773 milyar 643 milyon lira oldu.

Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110,1 yükseldi. Bütçe gelirleri böylece 2 trilyon 233 milyar 11 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 102,3 arttı. Bütçe giderleri açıklanan rakamlara 2 trilyon 924 milyar 323 milyon lirayı buldu.

Böylece Merkezi yönetim bütçesi nisanda 177 milyar 830 milyon lira açık vermiş oldu. Ocak-nisan döneminde de 691 milyar 312 milyon lira açık verdi.

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