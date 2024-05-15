Sadece İstanbul-İzmir otobanı ne kadar oldu? Otobüs biletlerine, nakliye yapılan tüm ürünlere zam gelecek

Tasarruf Paketinden vatandaşa zam çıktı. İşte bunun ilk örneğini vatandaş sabah kalktığında öğrendi. Köprü ve Otoyollara yapılan zamlar Tasarruf Paketi'nin en önem maddesi oldu. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü ve otoyallara gelen zamlar vatandaşı çileden çıkartacak cinsten. Otomobille İzmir'e gidecekseniz ve de Osmangazi köprüsü ve otoyolu kullandığınızda otomobil için sadece 1384 lira ödeyeceksiniz. Kamyonlar ve TIR'lar o köprü ve otoyolu kullanırsa fiyatlar uçtu gitti. Bakın kaç lira oldu.

DOMATESTEN BİBERE, PATLICANDAN KABAĞA HER ŞEYİN FİYATI ARTACAK

Domates, biber, patlıcan ve sebzenin yetiştiği bölgeler belli. TIR'larla kamyonlarla taşınacak. Osmangazi Köprüsü'ne yüzde 37,5'un üzerinde zam geldi. 290 liradan 399 liraya çıktı. Duyduk duymadık demeyin. Kamyon geçiş ücreti 730 lira. TIR'lardan ise 920 ödeyecek. Bu sadece köprü geçiş ücreti. Bir de otoyol parası var. Osmangazi Köprüsü'nden girip de İzmir'den otoyoldan çıkacak bir kamyon tam tamına 2.485 lira 4.sınıf ücret ödeyecek. Bu sadece bir kamyonun ödeyeceği köprü ve otoyol ücreti. Bunun yanında motorin de var. Anlayacağınız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon mayıs ayında yüzde 75 olacağını söyledi. Herhalde bu enflasyon rakamı en alt düzeyde söylenen bir rakam olacağını hep beraber göreceğiz.

TIR GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Osmangazi Köprüsü'nden kullancak olan tırlar sadece 920 lira köprü keçiş ücreti ödeyecek. Osmangazi'den İzmir'e doğru devam edecek TIR'lar otoyol parasıyla bu yolculuğu 4.045 lirayı bulacak.

O ne güzel diyeceksiniz. Devletin kasasına para girecek diye düşünüyorsunuz. Bu para acaba kimi cebinden çıkacak. Elbette vatandaşın cebinden uçup gidecek.Domates, biber, patlıcan, kabak anlayacağınız bütün ürün fiyatları yükselecek. Bunun da cevabı belli; Enflasyon uçacak. Tasarruf tedbirleri nasıl alındığı da ortaya çıkacak.

OTOBÜS BİLET ÜCRETLERİ DE ZAMLANACAK

Otobüsler de Karayollarına göre üçüncü sınıf araçlar. Otobüsler de İzmir'e giderken, 760 lira köprü geçiş ücret, bir de 1875 lira İzmir'e kadar otoyol ücreti ödeyecek. Anlayacağınız bir yolcu parası Osmangazi köprüsüne iki yolcu da otoyol ücreti ödeyecek. Bu ne demek? Otobüs işletmecileri her gidişte üç kişilik otobüs ücretine zam yapacak. Bu ücretler vatandaşın cebinden çıkacak. Hal böyle olunca da ücretler zamlanacak enflasyon artacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2.Enflasyon Raporunu açıklarken, Mayıs ayını işaret etmişti. Mayısta enflasyonun en üst seviyeye çıkacağını belirten Karahan bu rakamı yüzde 75 olarak açıklamıştı. Enflasyon bu rakamlara gelince, vatandaş ne otobüse binecek ne de pazardan domates biber patlıcan alabilecek. Hal böyle olunca da otomatik olarak enflasyon mayıstan sonra düşecek.