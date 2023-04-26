Flaş... Flaş... Can Tanrıyar gözaltına alındı

Magazinci Can Tanrıyar’ın yağmaya teşebbüs, suç örgütü kurmak ve yönetmek, iftira suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Flaş... Flaş... Can Tanrıyar gözaltına alındı

Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi magazinci Can Tanrıyar, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'ta gözaltına alındı.

Polis ekiplerince öğleden sonra gözaltına alınan Tanrıyar'ın sağlık kontrolü sonrasında Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği belirtildi.

UĞUR DÜNDAR DUYURDU

Duayen gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika açıklamasıyla Uçankuş haber sitesi ve televizyonu sahibi Can Tanrıyar'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Dündar, attığı tweette "FLAŞ...SON DAKİKA... Gazeteci, Uçankuş haber sitesi ve televizyonu sahibi Can Tanrıyar biraz önce İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındı." paylaşımında bulundu.

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BARIŞ YARKADAŞ: SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR

Tanrıyar'ın gözaltı gerekçesini ise gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle açıkladı:

“Can Tanrıyar’a yönelik suçlamalar ağır:

“Yağmaya teşebbüs, suç örgütü kurmak ve yönetmek, iftira…”

İlginç bir soruşturma süreci olacak gibi görünüyor…”

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf vb. aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Muhammed Yakut isimli şüphelinin yapmış olduğu suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturmada;

şüpheli Hüseyin Can Tanrıyar isimli şahsın Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf vb. aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler;

Ayrıca şüpheli H. Can Tanrıyar'ın Muhammed Yakut isimli şahısla birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde müşteki bir başka şahsa yönelik Nitelikli Yağmaya Teşebbüs eyleminde bulunduğuna yönelik tespitler nedeniyle H. Can Tanrıyar hakkında gözaltına alınma talimatı verilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”

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