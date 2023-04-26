Sacit Aslan, Can Tanrıyar'ın tüm gizli ilişkilerini deşifre etti: İflah olmaz Bizans oyunları

Magazin dünyasın ünlü isimlerinden Sacit Aslan, Youtube'da yayınladığı videolarla bir anda gündem olan Muhammed Yakut ile kurduğu ilişki ortaya çıkan Can Tanrıyar hakkında dikkat çeken yazı kaleme aldı.

Sacit Aslan, Can Tanrıyar'ın tüm gizli ilişkilerini deşifre etti: İflah olmaz Bizans oyunları

Magazin dünyasının ünlü ismi Sacit Aslan, Youtube'da yayınladığı videolarla bir anda gündem olan Muhammed Yakut ile kurduğu ilişki ortaya çıkan ve geçtiğimiz saatlerde yağmaya teşebbüs, suç örgütü kurmak ve yönetmek, iftira suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Can Tanrıyar’ı yazdı.

“Can Tanrıyar'ın iflah olmaz 'Bizans Oyunları...' ve suskun medya!” başlıklı yazı şu şekilde:

“‘Dostlarım dediklerini’ çıkarı bozulunca anında satan Can Efendinin bitmek bilmeyen ayak oyunlarının sonu gelir mi bilinmez ama yolun sonunun geldiği gün gibi aşikar.

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