Flaş.. Flaş.. Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen hayatını kaybetti

Gazeteci, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen, hayatını kaybetti. Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Gazeteci Ali Sirmen, bir süredir İstanbul'da bulunan bir hastanede tedavi görüyordu. Sirmen’in cenazesine ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

ALİ SİRMEN KİMDİR?

Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sirmen, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu.

Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başlayan Sirmen, Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Sirmen, son olarak Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri canlandıran Ali Sirmen, Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet gazetesinin kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programın sunucularından biriydi. Ayrıca Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.

2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Mine Sirmen ile evliliğinden Devrim (d. 1966) adında bir oğlu vardı. 25 Mart 2020 tarihinde COVID-19 teşhisi konularak tedavi altına alındı. 4 Nisan 2020 tarihinde koronavirüsü yendi.