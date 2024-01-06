Flaş... Flaş... Dev operasyonda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
Flaş... Flaş... Dev operasyonda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
46 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 364 zehir taciri yakalandı, 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı yapanlar ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 364 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre sadece İstanbul’da 395 kilo 700 gram metamfetamin, 56 kilo 350 gram kokain ve 102 bin 360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul’da yapılan operasyonda 6’sı yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da 10 bin 906 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Söz konusu operasyon Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Tekirdağ’da da gerçekleşirken yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederken zehir tacirlerine karşı operasyonların süreceğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım şöyle:

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