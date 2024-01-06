Uyuşturucuya hayır sayfasının sahibi uyuşturucu taciri çıktı

Kaynak: DHA
Uyuşturucuya hayır sayfasının sahibi uyuşturucu taciri çıktı
Tekirdağ’da sosyal medyada ‘Uyuşturucuya Hayır’ sayfasının sahibinin uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenildi ve baskın yapıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü şaşırtan bir operasyon gerçekleştirdi. Sosyal medyada 'İtiraf Çorlu' adı altında, 'Çorlu uyuşturucu ve silah ticaretine hayır' sloganı bulunan hesap üzerinden uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişilerin de paylaşıldığı saptanıldı.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler sayfanın sahibi G.E.D.’nin önceden uyuşturucu suçundan sabıkası olduğunu tespit etti.

düzenlediği operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen G.E.D. gözaltına alındı. G.E.D. ile birlikte de 11 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4,60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 sentetik hap, 6,14 gram esrar, 1,08 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız 1 tabanca ve tabancaya ait 19 mermi ele geçirildi.

12 şüpheliyle ilgili soruşturma devam ediyor.

uyus.webp

uyusturucuyla-mucadele-sayfasi-kurdu-uyusturucu-ticaretinden-gozaltina-alindi-6979-dhaphoto1.jpg

uyusturucuyla-mucadele-sayfasi-kurdu-uyusturucu-ticaretinden-gozaltina-alindi-6979-dhaphoto2.jpg

İlgili Haberler
Flaş... Flaş... Dev operasyonda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu karşıtı sayfa açan şahıs uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı
Üzerlerinde uyuşturucu bulunan madde bağımlıları gözaltına alındı
Üzerlerinde uyuşturucu bulunan madde bağımlıları gözaltına alındı
Uyuşturucuları 'pelüş ayı' içerisine sakladı
Uyuşturucuları 'pelüş ayı' içerisine sakladı
Son Haberler
Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı Dünya
Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor Spor
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor
Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi Gündem
Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi
Turkovac aşısını üreten firmaya verilen milyarlar! Yazarlar
Turkovac aşısını üreten firmaya verilen milyarlar!
Mahkeme TRT’ye ‘Kameraları kaldırın’ dedi Gündem
Mahkeme TRT’ye ‘Kameraları kaldırın’ dedi
Genç fikirleri Akbank Düşünce Kulübü ödüllendirdi Ekonomi
Genç fikirleri Akbank Düşünce Kulübü ödüllendirdi
Ağız kokusu çekenlere müjde! Sırrı hem kabuğunda hem bu besinde Sağlık
Ağız kokusu çekenlere müjde! Sırrı hem kabuğunda hem bu besinde