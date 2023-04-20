Flaş...Flaş... Dünyanın en güçlü roketi fırlatıldıktan sonra infilak etti

Dünyanın en güçlü roketi Starship ABD Teksas'ta dünyanın ilk ticari uzay limanlarından biri olan Starbase'ten yerel saatle 08.33'te fırlatıldı.

Fırlatmadan sonraki ilk 3 dakika içinde Starship kapsülünün ilk aşama roket güçlendiricisinden ayrılması gerekiyordu ama ayrılma başarısız oldu ve roket infilak etti.

SpaceX, Twitter hesabında bundan ders çıkarılıp daha çok çalışılacağı mesajı verdi.

SpaceX’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Starship'in heyecan verici ilk entegre uçuş testi için tüm SpaceX ekibini tebrik ediyoruz!

Bunun gibi bir testte başarı öğrendiklerimizden gelir ve SpaceX yaşamı çok gezegenli hale getirmeye çalışırken bugünkü test Starship'in güvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak.

Ekipler verileri incelemeye ve bir sonraki uçuş testimiz için çalışmaya devam edecek

Uçuş testi yeterince heyecan verici değilmiş gibi, Starship sahne ayrımından önce hızlı bir plansız sökme yaşadı.

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