Flaş...Flaş... Dünyanın en güçlü roketi fırlatıldıktan sonra infilak etti

SpaceX'e ait ve bugüne dek inşa edilmiş en güçlü roket olarak kayıtlara geçen Starship ikinci denemede başarıyla fırlatıldı ancak infilak etti.

Flaş...Flaş... Dünyanın en güçlü roketi fırlatıldıktan sonra infilak etti

Dünyanın en güçlü roketi Starship ABD Teksas'ta dünyanın ilk ticari uzay limanlarından biri olan Starbase'ten yerel saatle 08.33'te fırlatıldı.

Fırlatmadan sonraki ilk 3 dakika içinde Starship kapsülünün ilk aşama roket güçlendiricisinden ayrılması gerekiyordu ama ayrılma başarısız oldu ve roket infilak etti.

ytuyuhkjm.jpg

SpaceX, Twitter hesabında bundan ders çıkarılıp daha çok çalışılacağı mesajı verdi.

SpaceX’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Starship'in heyecan verici ilk entegre uçuş testi için tüm SpaceX ekibini tebrik ediyoruz!

Bunun gibi bir testte başarı öğrendiklerimizden gelir ve SpaceX yaşamı çok gezegenli hale getirmeye çalışırken bugünkü test Starship'in güvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak.

Ekipler verileri incelemeye ve bir sonraki uçuş testimiz için çalışmaya devam edecek

Uçuş testi yeterince heyecan verici değilmiş gibi, Starship sahne ayrımından önce hızlı bir plansız sökme yaşadı.

s12.jpg

AYRINTILAR GELİYOR...

Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu? Siyaset
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu?
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Dünya
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı Güncel
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak Siyaset
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak