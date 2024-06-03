Flaş… Flaş… ENAG enflasyonu açıkladı

TÜİK’in mayıs ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyordu. Anadolu Ajansı’nın açıkladığı beklenti anketinde enflasyonun aylık bazda en düşük yüzde 3,04, yıllık ise yüzde 74,89 olması tahmin edilmişti.

Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG, kendi hesapladıkları enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,66 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 120,66 oldu.

ENAG’ın açıklamasına göre en yüksek fiyat artışı yüzde 11,39 ile ev eşyası oldu. Giyim eşyasındaki artış yüzde 11,11 oldu. Öte yandan çeşitli mal ve hizmetlerdeki artış, yüzde 10,25 olarak kayıtlara geçti.