Flaş… Flaş... Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş... Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yapılması beklenen zamla ilgili “Enflasyona göre temmuz ayında tekrar masaya yatıracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da düzenlenen seçim mitinginde konuştu. Erdoğan, emekli maaşlarına yapılması beklenen zamla ilgili “Enflasyona göre temmuz ayında yeniden masaya yatıracağız” dedi.

Erdoğan’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Memurlarımıza yaptığımız 6000 ek göstergesi ilave edilmesi uygulaması genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz.

Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği giderecek önümüzdeki dönemde buna göre adım atacağız. Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıp yerine getireceğiz. Ekonomi programını kararlılıkla sürdürüp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı hak ettiği refah seviyesine getireceğiz. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası yapmadık. Yapamayacağımız sözleri asla vermedik. Emeklilikle ilgili içimize sinmeyen adımları gelen talepler üzerine hayata geçirmekten kaçınmadık. Emeklilere ara artışın maliyetini milletimizle paylaşmıştık. Sizin karşınızda atıp tutanlar derdinize derman olamayacaklar."

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