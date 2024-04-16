Flaş... Flaş... Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Külliye'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Diplomasi trafiğiniz bayram sonrası bir hayli hareketli, gündeminizde neler var?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Mesela Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gelecek. Tanzanya, Afrika’nın önemli bir ülkesi. Bu nedenle onun Türkiye’ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor."



"Önümüzdeki günlerde bir de Bağdat ziyaretiniz olacak. Hangi konular gündemde? Terörle mücadelede yeni aşama diyebilir miyiz?" sorusuna ise Erdoğan:

"Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye’ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil’e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor" yanıtını verdi.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye'ye olası ziyareti üzerine şu açıklamada bulundu:

"Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir."



"SAYIN ÖZEL’E KAPIMIZ AÇIK"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz."



"ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZ KONUSU MU?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin olarak, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" diye konuştu.