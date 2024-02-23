Flaş... Flaş... Ermenistan Azerbaycan'a ateş açtı

Kaynak: AA
Flaş... Flaş... Ermenistan Azerbaycan'a ateş açtı
Azerbaycan, Ermenistan birliklerinin, Kelbecer ilinin Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Kelbecer ilinin Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden, Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sınırda durumun gerginleşmemesi ve istikrarın korunması amacıyla Azerbaycan birlikleri, karşılık vermemiştir. Ermenistan'ın askeri yönetimine, sınırda son 5 ayda yaşanan istikrarı bozmaya ve durumun kontrolden çıkmasına yönelik provokasyonlara izin vermemesi çağrısında bulunuyoruz. Bu eylemlerin faillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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