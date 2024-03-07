Flaş.. Flaş.. Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten talebi

Kaynak: DHA
Flaş.. Flaş.. Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten talebi
İstanbul’da Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan kaza sonrasında Mısır’a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba ciple çarparak Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep olan, daha sonra ise Mısır'a kaçan 16 yaşındaki T.C. ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlandı ve Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı’ndan Mısır’a gittikleri belirlenen anne Eylem Tok hakkında “Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı. Başsavcılık, bugün anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

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