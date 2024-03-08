Eylem Tok yardım istemesinler diye yaralının telefonunu alıp kaçmış. Bunun taammüden adam öldürmekten ne farkı var

Kaynak: HaberTürk
Eylem Tok yardım istemesinler diye yaralının telefonunu alıp kaçmış. Bunun taammüden adam öldürmekten ne farkı var
İstanbul Eyüpsultan'da kaza yapan oğluyla yurt dışına kaçan Eylem Tok'un kazanın ardından aldığı öne sürülen yaralının telefonu ailenin şoförü tarafından emniyete teslim edildi.

İstanbul Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazadan sonra yaşananlar Türkiye'yi gündemine bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan bilgilere göre kazayı yapan 16 yaşındaki oğlu T.C.'yi Mısır'a kaçırdığı tespit edilen Yazar Eylem Tok'un ardından oğluyla ABD'ye kaçtığı öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

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Bugün soruşturmanın gidişatını etkileyecek bir gelişme yaşandı. Buna göre olayın ardından yaralılardan Tahsin Arslan'ın kayıp olan telefonunun şüpheli sürücünün annesi Eylem Tok tarafından alındığı öne sürüldü. Telefonun, Tok'un yaşadığı sitenin güvenliğine bırakıldığı iddia edildi.

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ŞOFÖRÜN İFADESİ ALINACAK

Eylem Tok da yaptığı açıklamada telefonu almadığını iddia etti. Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı. Yazar Eylem Tok ile Doktor Bülent Cihantimur'un aile şoförü, kayıp telefonu Eyüpsultan Asayiş Büro'ya teslim etti.

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HTS KAYITLARI İNCELENECEK

Konuyla ilgili savcının şoförün ifadesini alacağı vurgulandı. İddiaya göre şoförün telefonu araçta bulduğunu söylediği öğrenildi.

Soruşturmada polise teslim edilen telefonun HTS ile görüşme kayıtlarının inceleneceği ifade edildi.

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