Eylem Tok’un kaza yapan oğlu annesine böyle yalvardı. Kazada ölenleri değil lüks arabasını düşündü

Türkiye’yi şoke eden Porsche’li kazadan her gün yeni bir skandal çıkmaya devam ediyor. Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur C’yi (16) olay yerinden kaçırıp 2 saat içinde yurt dışına firar eden anne Eylem Tok’un şoförlüğünü yapan Ceren S’nin ifadesinde korkunç detaylar yer aldı.

"ANNE BENİ AFFET ARAÇ PERT OLDU"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Ceren S. “Eylem Hanım’ı olay yerine götürdüm. 1-2 dakika geçmeden Timur’u ve iki çocuğu arabaya oturttu. Timur şoktaydı, sürekli ‘Anne beni affet, araç pert oldu’ diyordu. Eve varınca Eylem Hanım ‘Sen Timur’u yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz’ dedi. Sonra Timur’un babası Bülent C. geldi. Çocuğu hastaneye götürürken Eylem Hanım aradı ‘Havaalanına doğru git’ şeklinde talimat verdi” şeklinde konuştu.

"TELEFONU DALGINLIKLA CEBİME KOYDUM"

Timur C’nin arkadaşı Alp K. (17) de “Orman yolunda diğer aracı kullanan arkadaş el hareketiyle önüne geçmemizi istedi. Timur solladı, yoldaki kasisten sonra hızlandı. Yolun sağ tarafında bir şeyler olduğunu gördü. Çarpmamak için direksiyonu kırdı. Araba sağa kaydı ve ATV’lere çarptıktan sonra soldaki yamaca doğru çıktı. Bir kişi arabanın altında kalmıştı. Timur özel şoförü ile annesini arayıp kaza yaptığını bildirdi. Eylem Tok gelip Timur’u, beni ve arkadaşımız Demir Ö’yü aldı, bizi oturduğumuz siteye götürdü. Bu esnada yaralılardan birine ait olan cep telefonunun Zekai Hakkı D. isimli arkadaşımızda kaldığını gördük” ifadelerini kullandı. 16 yaşındaki Zekai Hakkı D. ise “Yaralılardan biri başına bakmam için telefonunu verdi. Işığı açıp kontrol ettim. O anki dalgınlıkla telefonu cebime koydum. Timur’un annesi ‘sahibine götüreceğim’ diyerek telefonu aldı” dedi.