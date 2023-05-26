Flaş... Flaş... Faili meçhul cinayetler davasında karar çıktı. Tüm sanıklara beraat

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı faili meçhul cinayetler davasının, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası mahkeme bir kez daha tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Flaş... Flaş... Faili meçhul cinayetler davasında karar çıktı. Tüm sanıklara beraat

Ankara ve çevre kentlerinde 1993-1996 yılları arasında Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın da aralarında olduğu 19 kişinin ölümüyle ilgili açılan faili meçhul cinayetler davasının yedinci duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dosyada eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski özel harekat polisleri Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel ve Enver Ulu da dahil 19 sanık bulunuyordu.

Evrensel’in aktardığına göre duruşmaya, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi Eşaşkanı Şevin Kaya ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) temsilcisi avukatların katıldığı duruşmayı İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi yöneticileri katıldı.

Duruşma savcısı, sanıklar hakkında verilen beyanların “çelişkili olması” ve yeni bir delil elde edemeyecek kadar süre geçmesi nedeniyle sanıklar hakkında beraat talep etti.

Katılan avukatları mütalaaya karşı süre talep etti. Mahkeme heyeti katılan avukatların süre talebini “mahkemeyi uzatmaya yönelik” olduğunu belirterek reddetti.

Sanık avukatları iddia makamının mütalaasına iştirak ettiklerini dile getirerek sanıkların beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Böylece dava kapsamında yargılanan kalmadı.

İDDİANAMEDEN


İddianameye göre sanıklar Abdülmecit Baskın, Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan’ın öldürmekle suçlanmıştı.

İddianamede, Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven ve Muhsin Korman’ın ‘suç işlemek amacı kurulan silahlı örgüte üye olmak’ ve ‘adam öldürmeye iştirak etmek’ suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

İlgili Haberler
Mehmet Ağar ortaya çıktı. Aliyev ve Dursun Özbek'le aynı karede
Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Seçime sayılı günler kala Jandarma Genel Komutanı ve generaller aşiret liderini ziyaret etti Güncel
Seçime sayılı günler kala Jandarma Genel Komutanı ve generaller aşiret liderini ziyaret etti
Bodrumspor Göztepe'yi play-off'un dışına itti Spor
Bodrumspor Göztepe'yi play-off'un dışına itti
Ümit Özdağ açıkladı. Efsane ülkücüden Kılıçdaroğlu'na destek Siyaset
Ümit Özdağ açıkladı. Efsane ülkücüden Kılıçdaroğlu'na destek
CHP’den kritik ikinci tur açıklaması. Faik Öztrak "Artık herkesin maskesi düştü" diyerek duyurdu Siyaset
CHP’den kritik ikinci tur açıklaması. Faik Öztrak "Artık herkesin maskesi düştü" diyerek duyurdu
Giresunspor'da flaş ayrılık Spor
Giresunspor'da flaş ayrılık
New York'taki "Türkevi saldırısının" zanlısı yakalandı Dünya
New York'taki "Türkevi saldırısının" zanlısı yakalandı