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Mehmet Ağar ortaya çıktı. Aliyev ve Dursun Özbek'le aynı karede

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Azerbaycan'da görüntülendi. Karabağ-Galatasaray maçı öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile aynı karede yer aldı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:58
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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Mehmet Ağar ortaya çıktı. Aliyev ve Dursun Özbek'le aynı karede
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Sedat Peker'in 'derin devletin başı' dediği eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Azerbaycan'da ortaya çıktı.

6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlanacağı açıklanan Karabağ-Galatasaray maçı için Ağar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Mehmet Ağar, maç öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile aynı kareye girdi.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, Mehmet Ağar'ın, 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım' suçundan cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilen Palmali Holding'in sahibi Mübariz Mansimov'a 'kumpas kurarak' Bodrum'daki Yalıkavak Marina'ya 'çöktüğünü' ifade etmişti.

Peker ayrıca Mehmet Ağar'ı kokain ticareti yapmakla ve kayıtlara 'faili meçhul' olarak geçen pek çok cinayetin planlayıcısı olmakla suçlamıştı.

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