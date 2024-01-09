Flaş Flaş.. Gece alkol satışı yasağında AYM’den karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), gece saat 22.00 ve 06.00 saatleri arasında alkollü içki sattığı gerekçesiyle bir firmaya para cezası uygulanmasının “kamu yararı” maçı taşıdığına karar verdi.

Resmi Gazete’de bulunan karara göre, 6 Ekim 2018 tarihinde saat 00.45’te bir işyerinden elinde siyah poşetle çıkan kişiyi mahalle bekçileri fark etti. Bekçiler, M.K.’nin alkol aldığını tespit etti ve satış işlemine ilişkin fişle birlikte tutanak tuttu. Tutanak, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildi.

Bakanlık, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nda yer alan, "Alkollü içkiler, 22.00 ila 06.00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz." hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle 42 bin 76 lira para cezası verdi. Satıcı firma, verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu savunarak sulh ve ceza hakimliğine başvuruda bulundu. İtirazı reddedilince, AYM’ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren AYM, Anayasa’nın 235. Maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

AYM’nin verdiği kararda, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında alkollü içki satışı yasağının alkolizmin engellenmesini amaçladığı belirtildi ve düzenlemeye uymayanlara idari para cezası uygulanmasının anayasaya uygun olduğu ifade edildi.

Gece alkol satış yasağı sebebiyle verilen para cezasının mülkiyet hakkına müdahale olduğuna hükmeden AYM, bu müdahalenin kamu yararı amacı taşıdığını iletti.

Anayasa Mahkemesi kararında şu ifadelere yer verildi: "Yapılan müdahalenin başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklemediği değerlendirilmiştir. Başvurucunun mülkiyet hakkının korunması ile kamu yararı arasında olması gereken adil dengenin bozulmadığı ve müdahalenin ölçülü olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir."