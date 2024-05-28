Flaş… Flaş… İspanya Filistin Devleti’ni resmen tanıdı

İspanya, Filistin Devleti’ni, 1967’deki sınırlarıyla resmen tanıdı. İspanya Hükümet Sözcüsü, İspanya’nın Filistin’i resmen tanıdığını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’teki La Moncloa Sarayı’nda gerçekleştirdiği açıklamada, Filistin Devleti’ni uluslararası insan haklarına saygılı ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde bugün resmi olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. Sanchez, açıklamasında “Sınırların belirlenmesi tamamen Filistin yönetimine aittir. Biz şu ana kadar, BM ve AB’de de belirlenmiş olan 1967 sınırlarını geçerli sayacağız” ifadesini kullanmıştı.

“Yarından itibaren tüm çabalarımızı iki devletli çözüm için göstereceğiz. Önceliğimiz geçmişte örneği görülmemiş olan Gazze’deki krizin sona erdirilmesi olacaktır. İlk olarak, bir kez daha acil ateşkes ve insani yardımların ulaşması ve Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapıyorum.” ifadelerini kaydeden Sanchez, ikinci olarak ise Filistin yönetiminin yeni hükümetin kurulması sürecindeki tüm girişimlerini destekleyeceklerini ifade etmişti.

Sanchez, “Filistin yönetimi bizim barış ortağımızdır ve bizim tüm desteğimize ihtiyacı olacaktır. Son olarak barış ve refah için çalışan Arap ülkeleriyle işbirliğimizi sürdüreceğiz. İki devletli çözümün gerçek olmasını sağlayacak uluslararası barış konferansı için çabalarımızı artıracağız.” açıklamasında bulunmuştu.

Norveç, İrlanda ve İspanya’nın da Filistin’i 1967 yılındaki sınırlarıyla tanıyacak.