Flaş.. Flaş.. İstanbul'u süper hücre vurdu

İstanbul Valiliği ve MGM uyarılarının ardından megakent İstanbul'u fırtına bir anda vurdu.

İstanbul’u bir anda vuran fırtına nedeniyle deniz seferlerinde aksama yaşanırken, Bakırköy Florya sahilinde oluşan dalgalar kameraya yansıdı. Dalgaların boyu zaman zaman yükseldiği de görüldü.

VALİLİK UYARMIŞTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtilmişti.

Yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulmasının ardından bugün öğle saatlerinde bir anda bastıran fırtına İstanbullulara zor anlar yaşattı.

FIRTINADAN HEMEN ÖNCE RAF BULUTU ÇIKTI

Sosyal medyada kullanıcıların paylaştığı fotoğraflarda Raf Bulutu detayı görenlerin dikkatini çekti. Kötü havaların habercisi olarak bilinen Raf Bulutu'nun çıkmasının ardıından fırtına başladı.

RAF BULUTU NEDİR?

Raf bulutu, bir fırtına hattının önünde yer alan belirgin bir bulut formasyonudur. Genellikle düz bir tabaka gibi görünen ve bir rafa benzer şekilde yatay olarak uzanan bir bulut şeridi olarak tanımlanır. Raf bulutları, şiddetli hava olaylarına, özellikle de şiddetli rüzgarlara ve hortuma yol açabilen bir atmosferik olayı temsil eder.

BOĞAZ KÖPRÜSÜ ORTADAN KAYBOLDU

İstanbul'da valilik uyarısı ve raf bulutunun çıkmasının ardından bir anda ortaya çıkan fırtına ile beraber görüş mesafesi de hayli düşük oldu. Boğaz Köprüsü fırtına ile beraber ortadan kayboldu.