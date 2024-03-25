Hırsız var uyarısını dikkate almadı soyuldu

Arnavutköy’de akılalmaz bir olay yaşandı. Mavigöl Mahallesi’nde yaşayan Muhammet Sayılgan’ın iftar saatinde park halindeki aracın kapılarını açık unuttu.

İftar sonra sonra aracın kapılarını açık olduğunu görünce hemen aracındaki eşyalara baktı. Ancak Sayılgan’ın inşaat malzemelerinin çalındığı ortaya çıktı.

Sayılgan hemen karakolun yolunu tuttu.

UYARIYI DİKKATE ALMADI

Ancak hırsızlıktan dakikalar önce Sayılgan’ın hırsızlık uyarılarını dikkate almadığı anlaşıldı.

Dahil olduğu bir gruba” Bayanlar kapılarınızın önlerine dikkat edin siyah bir araç ile gelip diğer arabaların içlerini kontrol ediyorlar" mesajı geldi.

Sayılgan ise mesajı görmezlikten geldi. Sayılgan’ın aracı ise o hırsızlar tarafından soyuldu.

Öte yandan hırsızlık anı ise kameralara yansıdı. Sayılgan’ın zararının ise 25 bin TL olduğu görüldü.