Flaş… Flaş… İYİ Parti İstanbul Milletvekili istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… İYİ Parti İstanbul Milletvekili istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa etti. İzsiz’in istifasının ardından İTİ Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 35’e düştü.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

İzsiz yaptığı açıklamada, "Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kaydetti.

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"Merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan ve bizim de bu boşluğu doldurmak amacıyla dahil olduğumuz İYİ Partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim." ifadelerini kaydeden İzsiz, İYİ Parti ile olan siyasi birlikteliğini sonlandırdığını açıkladı.

izsiz-e3gf-cover-jpg-001.webpSANDALYE SAYISI 43'TEN 35'E DÜŞTÜ

2023 Genel Seçimleri'nin ardından İYİ Parti Meclis'e 43 milletvekili taşımıştı. 8 milletvekilinin istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Aykut Kaya CHP'ye; Nebi Hatipoğlu da AKP’ye geçerken; Adnan Beker, Bilal Bilici, Ümit Dikbayır (İhraç), Salim Ensarioğlu, Yüksel Arslan bağımsız milletvekilleri olarak yola devam ediyor.

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