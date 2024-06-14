Erdoğan kurmaylarını 'Aman ha' diyerek uyardı. Kulislerdeki bomba iddia

Geride bıraktığımız hafta siyaset sahnesine uzun yıllar konuşulacak gelişmeleri beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece birkaç gün içerisinde önce Akşener, sonra CHP Genel Merkezinde Özgür Özel ile görüşmesi daha sonra da Ankara’da katledilen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi ile görüşmesi sonrasında ittifak ortağı MHP lideri Bahçeli’den kritik bir çıkış geldi.

Uzun bir değerlendirme yapan Bahçeli açıklamasında “AK Parti-CHP isteniyorsa, biz engel olmayız” ifadelerini kullanmış ve bu ifade Ankara’da adeta deprem etkisi yaratmıştı.

(Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ve Ayşe Ateş ile görüşmesinden hemen önce yaptığı paylaşım)

(Yüzükte 'Allah bana yeter' ifadesi yer alıyor)

“BAHÇELİ VE MHP’Yİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre, AKP tarafında halen Cumhur İttifakını korumaya yönelik adımlar atılıyor. AKP’li kaynaklar Bahçeli’nin çıkışı hakkında şu yorumda bulunuyor: “Bu açıklama Cumhurbaşkanı ile görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz, hem Sayın Cumhurbaşkanı; Sayın Bahçeli ve MHP’yi çok önemsiyoruz”

“AMAN HA”

Kaynakların aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantılarda kurmaylarını MHP’ye karşı olumsuz laf etmemeleri hakkında uyarıyor:

“Her toplantıda da, Cumhurbaşkanı bize ‘Aman ha, Cumhur İttifakı’na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın’ diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de, Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi.”

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Dün İspanya’da görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yolculuk sırasında kurmayları ile değerlendirme yaptıkları ve ülkeye geri dönüşünde Bahçeli ile görüşeceği de öğrenildi.