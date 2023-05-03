Flaş Flaş… Meteoroloji’den Marmara için son dakika uyarısı. Herkes tedbirini alsın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege(Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 25°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 27°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli ve Afyonkarahisar hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 23°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY 29°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
IĞDIR 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C
Parçalı ve az bulutlu