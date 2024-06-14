Flaş... Flaş.. Muğla’da orman yangını evlere ulaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş.. Muğla’da orman yangını evlere ulaştı

Muğla-Denizli sınırında orman yangını çıktı. Gazeller'de çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Muğla merkez ilçe Menteşe Gazeller'de orman yangını meydana geldi. Bugün Saat 12.25 sularında Gazeller mahallesinde Muğla-Denizli il sınırını oluşturan noktada çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Denizli tarafına sıçradı. Ekipler meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor. Denizli sınırında çıkan yangına müdahale için ilk etapta 12 arazöz 8 su ikmal aracı, 5 helikopter ve 6 uçak bölgeye sevk edildi. Ekiplerin orman yangınına müdahalesi devam ediyor.

Menteşe ilçesinde alevlerin evlere ulaştığı belirtilirken müdahalelerin devam ettiği belirtildi.

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MUĞLA'DA ART ARDA YANGINLAR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Didim Ak Yeniköy yakınlarında saat 13.20 de ziraat alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekiplerimiz ziraat alanda devam eden yangına müdahale ediyor.

Bir yangında, Milas Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Kısırlar ve Beyciler köyü yakınlarında saat 13.27 de çıkarken, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana da sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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