THK uçakları orman yangınlarını söndürdü. Hurda denilip yıllarca uçurulmadı. Utanın!

Düzenleme: Ramazan Süzen
THK uçakları orman yangınlarını söndürdü. Hurda denilip yıllarca uçurulmadı. Utanın!

Muğla’da çıkan orman yangınında THK’nin ‘Uçmaz’ ve Hurda’ denilen uçaklarının anında müdahale ettiği görüldü. Yıllarca ormanların yanmasına göz yumuldu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangına müdahale sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Havadan yapılan söndürme çalışmalarında kullanılan bazı uçaklar dikkat çekti. Yangını söndürenler uçaklardan bazılarının THK’ye ait olduğu görüldü.

THK’nin bir dönem ‘hurda’ denilerek uçurulmayan uçakları yangına müdahale etti. Videoda THK uçağının denizden su aldığı görülüyor.

hgkkj.jpg

HURDA DENİLEREK YILLARCA KULLANILMADILAR

2021 yılında İzmir ve çevresinde meydana gelen orman yangınında, Türk Hava Kurumu'nun uçakları müdahale etmemişti. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu yangın söndürme uçaklarının "hurda" olduğunu iddia ederek, yangına müdahale için gönderilmediklerini açıklamıştı.

Pakdemirli bir açıklamasında, “Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle” derken bir başka açıklamasında ise “Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” demişti.

THK uçaklarının daha hızlı olduğunun bilinmesine rağmen ‘hurda’ olduğu gerekçesiyle yangına müdahalede kullanılmaması büyük tepki toplamıştı.

ERDOĞAN “THK’NİN ELİNDE MÜDAHALE EDECEK UÇAK YOK” DEMİŞTİ

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK uçaklarının kullanılmamasına yönelik gelen eleştirilere cevap verirken dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Erdoğan, 2021 yılında yaptığı açıklamada, "THK'nin yangında kullanılabilecek uçak bulunmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

2022’DE DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

THK'nin "hurda" olduğu gerekçesiyle kaldırılmayan uçaklar, 2022 yılında Marmaris'te kendini göstermişti. Marmaris'te Temmuz 2022'de meydana gelen yangına THK'nin uçakları müdahale etmişti.

kjlkl.jpg

klckjslu.jpg

25.jpg

26.jpg

p-001.webp

İlgili Haberler
Flaş... Flaş.. Muğla’da orman yangını evlere ulaştı
Utanın! THK uçakları Çanakkale’de destan yazdı. Yıllarca uçmaz, hurda deyip orman yangınlarına müdahale ettirmediler
Son Haberler
TKYD ve KUYDEM geliştirme programı İlkbahar'24 mezunlarını verdi Gündem
TKYD ve KUYDEM geliştirme programı İlkbahar'24 mezunlarını verdi
Beşiktaş'a Dortmund piyangosu Spor
Beşiktaş'a Dortmund piyangosu
Son dakika... Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı Gündem
Son dakika... Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Fatih Portakal'ın yayın kombinine şok yorum: Yarısı soyulmamış portakal Magazin
Fatih Portakal'ın yayın kombinine şok yorum: Yarısı soyulmamış portakal
Haldezen Deresi'nden doğan Uzungöl Yaşam
Haldezen Deresi'nden doğan Uzungöl
Madame Coco'nun CEOsu yeni hedeflerini açıkladı Gündem
Madame Coco'nun CEOsu yeni hedeflerini açıkladı
Ağrı Dağı'da acı ölüm! Zirveden dönerken düşerek öldü Gündem
Ağrı Dağı'da acı ölüm! Zirveden dönerken düşerek öldü