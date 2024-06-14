THK uçakları orman yangınlarını söndürdü. Hurda denilip yıllarca uçurulmadı. Utanın!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangına müdahale sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Havadan yapılan söndürme çalışmalarında kullanılan bazı uçaklar dikkat çekti. Yangını söndürenler uçaklardan bazılarının THK’ye ait olduğu görüldü.

THK’nin bir dönem ‘hurda’ denilerek uçurulmayan uçakları yangına müdahale etti. Videoda THK uçağının denizden su aldığı görülüyor.

HURDA DENİLEREK YILLARCA KULLANILMADILAR

2021 yılında İzmir ve çevresinde meydana gelen orman yangınında, Türk Hava Kurumu'nun uçakları müdahale etmemişti. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu yangın söndürme uçaklarının "hurda" olduğunu iddia ederek, yangına müdahale için gönderilmediklerini açıklamıştı.

Pakdemirli bir açıklamasında, “Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle” derken bir başka açıklamasında ise “Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” demişti.

THK uçaklarının daha hızlı olduğunun bilinmesine rağmen ‘hurda’ olduğu gerekçesiyle yangına müdahalede kullanılmaması büyük tepki toplamıştı.

ERDOĞAN “THK’NİN ELİNDE MÜDAHALE EDECEK UÇAK YOK” DEMİŞTİ

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK uçaklarının kullanılmamasına yönelik gelen eleştirilere cevap verirken dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Erdoğan, 2021 yılında yaptığı açıklamada, "THK'nin yangında kullanılabilecek uçak bulunmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

2022’DE DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

THK'nin "hurda" olduğu gerekçesiyle kaldırılmayan uçaklar, 2022 yılında Marmaris'te kendini göstermişti. Marmaris'te Temmuz 2022'de meydana gelen yangına THK'nin uçakları müdahale etmişti.