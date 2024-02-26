Flaş… Flaş… Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı

AKP ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum Habertürk televizyonunda yayınlanan “Seçime Doğru” programına katıldı.

MAL VARLIĞIMINI AÇIKLADI

Mal varlıklarını düzenli olarak hem bakanlık sürecinde hem de milletvekilliği sürecinde bildirmek zorunda olduklarını belirten Kurum, “Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz. O açmış oldukları hak, kendilerinin 'yapıp açtık' dediği hatta rahmetli Kadir başkanımızın hattı var. O açılan hatta ödenen hak edişler üzerinden. Kadir abi rahmetli ihale etmiş, şantiye çalışmaya başlamış. Ödenmiş ve yüzde 90'ı, 8 kilometresini Ekrem Bey bitirmiş, kalanı geçmiş dönemlerde yapılmış işler. 8 kilometre hattı mevcut yönetim ödemiş. Yaptığı bu... Ankara'da Ümitköy'de bir dairemiz var, burada da Kağıthane'de dairemiz var” diyerek mal varlığını açıkladı.

BİNALİ YILDIRIM'LA PROTOKOL KRİZİ Mİ YAŞANDI?

Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışı sırasında eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım'ı iterek yer değiştirmeye çalıştığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

Kurum, Binali Yıldırım ile aralarında geçen diyalog hakkında şunları söyledi:

"Burada çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır. Siz soluna geçin orada olun' dedim. O da 'şimdi ayıp olur, geçmeyeyim' dedi. Bizde devlet adabı, devlet tecrübesi var. Orada büyüğümüz, başbakanlık yapmış abimize 'Siz Cumhurbaşkanımızın yanına geçin' diyorum. O da nezaket gösteriyor 'Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' diyor. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?” sözleriyle iddiaları yalanladı.

Halk TV’nin 'protokol krizi var' diye yazdığını belirten Kurum, “Nasıl bir krizmiş de bu birbirimize gülerek 'siz oraya geçmeniz lazım' diyoruz. Peki İstanbul'un gündemi bu mu? Binali Abimiz 'Sen adaysın, gel burada dur' diye çekiştirdi beni hatta. Bu maalesef şu an CHP'li adayın yürüttüğü bir siyasi senaryo. İstanbul'u konuşmak yerine farklı gündemleri taşıyalım. Bu gündemlerden biz kendimize nasıl pay çıkarırız hesabıyla yapılmış işler. Burada konu deprem, metro, sosyal yardımlardaki adaletsiz değil" ifadelerini kullandı.

"SAYIN EKREM İMAMOĞLU, 5 YILLIK DÖNEMDE DEVLETİN HİÇBİR PROTOKOLÜNE UYMAMIŞ BİR BELEDİYE BAŞKANI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışıyla alakalı davet edildiğini, bu davete katılacağını, parasını kendisinin ödediğini ifade edttiğini belirten Kurum, “Parası Ulaştırma Bakanlığı tarafından ödenen, her ne hikmetse başkan bu törene katılma kararı almış. Bir polemik üretebilir miyim diye düşünce içerisinde. 5 senedir gördüğümüz tablonun farklı tezahürü. Kurdukları siyasi senaryo işlemedi. Bugün koltuğu boştu, gelmedi. Yeri de ayrılmıştı. Sayın Ekrem İmamoğlu, 5 yıllık dönemde devletin hiçbir protokolüne uymamış bir belediye başkanı. Yeri gelmiş bakanlara laf yetiştirmiş. Yeri gelmiş Cumhurbaşkanımıza, milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak laflar etmiş. Yeri geldi 'Bizi engellediler, yaptırmadılar' polemiğiyle ama 'neyi engelledik' diye sorulunca cevabı olmayan başkan profili çiziyor” dedi.

“İSTANBUL'LA İLGİLİ HAYALİ OLMADIĞI İÇİN GÜNDEMİ İSTANBUL DIŞINA TAŞIMA İÇİNDE

Kurum ayrıca, “İstanbul'la ilgili hayali olmadığı için gündemi İstanbul dışına taşıma içinde. Bir tivit attım bugün. Kuyrukta bekleyen yüzlerce binlerce İstanbullu çile çekiyor. Bugün bir annemiz ağlayarak 'Bir an önce gel de bizim evimizi yenile, deprem korkusuyla yaşamak istemiyorum' diyor. Gençler geleceğe daha güvenle bakmak istiyor. İBB Başkanı her zamanki gibi törene davet edildim mi, edilmedim mi peşinde. Sancaktepe'de kredisi bulunmuş metro inşaatının temeli açılmış. Artık iş yürüyor. Gelip oraya hafriyat döken bir belediye başkanından bahsediyoruz" dedi.