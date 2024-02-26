İBB Başkan adayı Murat Kurum: Bu şehrin kayıp yılların hesabını tek tek soracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sirkeci - Kazlıçeşme arasındaki yeni raylı sistem hattının açılışında konuştu.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum şu sözleri kullandı:

“Zeytinburnu'nda büyük bir coşku var. Çünkü İstanbulumuz yeni bir ulaşım yatırımına kavuşuyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Anadolumuzun şehirlerini demir ağlarla birleştirdiğimiz gibi, YHT'lerle yakınlaştırdığımız gibi İstanbulumuzu da yerli ve milli ulaşım araçlarıyla donatmaya devam ediyoruz. Çilesiz İstanbul'un en önemli projesi hayırlı uğurlu olsun.

'BU MİLLETİN ZAMANINA YAZIK ETTİLER'

CHP'li mevcut yönetim İstanbul halkıyla uyum sağlayamıyor. Bunlar kadim değerlerimizi tanımıyorlar. Dün Ayasofya'nın açılışına davetli olmalarına rağmen, telefonla davet edilmedikleri için bahane üretenler bugün de İstanbul'da kolay ulaşım için yapılan yeni programa davet meselesi üzerinden kriz çıkarmaktadırlar. Ömrünün 3,5 yılını trafik çilesiyle harcayan bu milletin zamanına yazık ettiler. Milletimiz bu beceriksizliklere karşı İstanbul'un her yerinde şunu haykırıyor; Onlar susacak İstanbul konuşacak, artık vakit İstanbul vakti diyor.

Biz de onlar yapamaz, Murat Kurum yapar diyerek bizlere onur ve sorumluluk veren Cumhurbaşkanımızın karşısında halkımızla birlikte İstanbul’umuza söz veriyoruz. Biz sadece milletimizin sesine kulak vereceğiz. 2019’dan önce başlattığımız metro inşaatlarının temellerini atanların dönemini 31 Mart akşamı sonlandıracağız.

Bu şehrin kaybettiği yılların hesabını soracağız. İstanbul’umuzu 1 Nisan’dan itibaren halkımızla omuz omuza vererek en büyük ulaşım yatırımlarıyla tanıştıracağız.

Ne mutlu bu kahramanlara, ne mutlu güzel insanlara, ne mutlu eser insanlarına diyorum. İnşallah biz de 1 Nisan’dan sonra hedeflerimize aynı bilinçle, aynı gayretle koşacağız, ne yapıyorsak İstanbul’un kadınlarıyla gençleriyle birlikte yapacağız. Bugün bu meydana gelen kıymetli kardeşlerimizle birlikte yapacağız. 5 yıldır ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin elinde çaresiz kalan İstanbul’umuzu gerçek belediyeciliğe eriştireceğiz.

Bu duygularla Türkiye’nin ulaştırma vizyonunun mimarı, bugün 70 yaşına giren milletin lideri, ümmetin lideri sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. İyi ki varsınız.

Bu yatırım için bahane aramayan, İstanbul’un geleceği için çalışan sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve eski bakanlarımıza, buradaki tüm mühendislerimize teşekkür ediyorum hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum.”

İSTANBUL'DA METRO ARIZASI! MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Diğer yandan İstanbul'da sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, metro şoku yaşadı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında arızalanan metro yüzünden insanlar yolda mahsur kaldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza sebebiyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında gerçekleştirilmektedir" denildi. Seferler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda normale döndü.

KURUM: 'BU ÇİLE SON BULACAK'

Diğer yandan yaşanan yoğunluk sonrasında AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, 'Bu sabah İstanbul. Buna layık değiliz. 31 Mart’ta beceriksizlik sona erecek, bu çile son bulacak.' diyerek vatandaşların yaşadıkları sıkıntıya dair görüntüleri paylaştı.