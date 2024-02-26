TRT CHP’nin adaylarına 1 dakika bile yer vermedi. Bu kadarına da yuh artık!

Sarp Sağkal'ın haberinde yer alan bilgiilere göre; RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Tuncay Keser, TRT Haber’in üç büyükşehirde belediye başkanı adaylarına verdiği süreleri incelediğini belirterek tarafsız olması beklenen TRT Haber’in yayınlarında Cumhur İttifakı’nın İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarına daha fazla yer vermesine değindi.

"HİÇBİR HABER YAYIMLANMADI"

Kanalın 12-13 Şubat’taki yayınlarından örnekler veren Keser, “24 saatlik yayın incelemesinde CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve İzmir adayı Cemil Tugay’la ilgili hiçbir haber yayımlanmadı." dedi.

AKP ADAYLARINA İKİ GÜNDE TOPLAM 73 DAKİKA YER VERİLDİ

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı olan Murat Kurum'un 12 haberle, Ankara adayı Turgut Altınok ve İzmir adayı Hamza Dağ'ın 8’er haberle TRT Haber’de yer bulduğunu belirten Keser, AKP adaylarına iki günde toplam 73 dakika yer verilirken CHP’nin adayları bir dakika bile verilmediğini ifade etti.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOK EDİLİYOR"

TRT’nin “propaganda aracına dönüştüğünü” belirten Keser, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“TRT, milletin bir kesimini yok sayıyor ve tasarlayarak, planlayarak suç işliyor. TRT bir yandan kendi kanununu çiğnerken bir yandan da YSK kararlarını paspas ediyor. YSK da bu alana hiç bakmıyor. RTÜK, TRT’nin hukuksuzluklarını görmezden geliyor. Milletin parasıyla seçim adaleti, basın özgürlüğü yok ediliyor.”