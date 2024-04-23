Flaş... Flaş... Rakıya kallavi zam geldi

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı fiyatlarına 26 Nisan Cuma günü yüzde 17 oranında zam geleceğini açıkladı.

Aybaş, paylaşımında “Rakı zammına hazır mıyız? Cuma günü yüzde 17 zam geçişi bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

SİGARAYA DA ZAM GELMİŞTİ

Ayrıca, sigara fiyatlarına da peş peşe zam yapılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda sigara fiyatlarına 6-7 TL arasında bir zam gelmişti. İşte bazı sigara markalarının fiyatları:

Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 54 TL, en pahalı sigara ise 67 TL’ye yükselmişti.

Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira olmuştu.

BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira olarak listelenmişti.

TT sigara grubundaki en pahalı sigara 62 TL, en ucuz sigara ise 50 lira olmuştu.

JTI grubu sigaralarında 1 TL indirim yapılmıştı. Grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira olarak listelenmişti.