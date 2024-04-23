Flaş... Flaş... Rakıya kallavi zam geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Rakıya kallavi zam geldi
Sigara fiyatlarına arka arkaya zamlar gelirken bir zam haberi de rakıdan geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, rakı fiyatlarına 26 Nisan Cuma günü yüzde 17 oranında zam geleceğini açıkladı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı fiyatlarına 26 Nisan Cuma günü yüzde 17 oranında zam geleceğini açıkladı.

Aybaş, paylaşımında “Rakı zammına hazır mıyız? Cuma günü yüzde 17 zam geçişi bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

tt.png

SİGARAYA DA ZAM GELMİŞTİ

Ayrıca, sigara fiyatlarına da peş peşe zam yapılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda sigara fiyatlarına 6-7 TL arasında bir zam gelmişti. İşte bazı sigara markalarının fiyatları:

Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 54 TL, en pahalı sigara ise 67 TL’ye yükselmişti.

Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira olmuştu.

BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira olarak listelenmişti.

TT sigara grubundaki en pahalı sigara 62 TL, en ucuz sigara ise 50 lira olmuştu.

JTI grubu sigaralarında 1 TL indirim yapılmıştı. Grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira olarak listelenmişti.

Son Haberler
7 zeytin 1 incir diyeti zayıflatır mı? 7 zeytin 1 incir diyeti nedir? Sağlık
7 zeytin 1 incir diyeti zayıflatır mı? 7 zeytin 1 incir diyeti nedir?
İzimir'de evine girerken silahlı saldırıda öldü Yerel Haberler
İzimir'de evine girerken silahlı saldırıda öldü
Otomobil piyasasının en ucuzu. FIAT Egea'yı tahtından etti Otomotiv
Otomobil piyasasının en ucuzu. FIAT Egea'yı tahtından etti
Kurda çözüm önerilerini tek tek sıraladı. Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım Ekonomi
Kurda çözüm önerilerini tek tek sıraladı. Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım
Eskişehirliler dışarı çıkarken dikkat! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Yerel Haberler
Eskişehirliler dışarı çıkarken dikkat! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Metrolar kafa kafaya çarpıştı. Allah’tan yolcu yoktu Gündem
Metrolar kafa kafaya çarpıştı. Allah’tan yolcu yoktu
Hamura bir kaşık ekleyin lezzetine lezzet katıyor. Tadına doyamayacaksınız Yaşam
Hamura bir kaşık ekleyin lezzetine lezzet katıyor. Tadına doyamayacaksınız