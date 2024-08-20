Flaş... Flaş... Reha Muhtar'ın son sağlık durumu açıklandı

YENİÇAĞ - Özel Haber

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, gece yarısı saat 01.00 sularında evinde meydana gelen bir kazada yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandı. Hızla hastaneye kaldırılan Muhtar’ın entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Reha Muhtar kimdir?

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Reha Muhtar’ın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

FLAŞ... BEYNİNDE VE AKCİĞERLERİNDE SORUN VAR

Muhtar'ın apar topar kaldırıldığı Maslak Acıbadem Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamalarda, son sağlık durumu ile ilgili kritik açıklamalarda bulunuldu. Durumunun ciddiyetini koruduğunun altı çizilirken, düşmeye bağlı beyinde ve akciğerlerinde travma oluştuğu ifade edildi.

Reha Muhtar'ın hangi hastaneye kaldırıldığı belli oldu

VELAYET DAVASIYLA GÜNDEMDEYDİ

Reha Muhtar, son dönemde oğlunun velayeti konusunda açılan nafaka davasıyla kamuoyunun dikkatini çekmişti. Yakın zamanda mahkeme kararıyla oğlunun velayetini kazanmıştı.

Deniz Uğur Reha Muhtar davasında 2. raund. Bu mesaj savaş çıkarır

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959’da İstanbul’da doğdu ve Türk televizyon dünyasında önemli bir yer edindi. Babası, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Bu nedenle ailesi, kışları Ankara’da, yazları ise İstanbul’da yaşıyordu. Reha Muhtar, TED Ankara Koleji'nde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı.

Gazetecilik kariyerine 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Muhtar, 1985'te TRT'ye geçerek Atina muhabiri olarak tanındı. 1991'de "Ateş Hattı" adlı programı hazırlamaya başladı. Kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı ve programlar sundu.

Reha Muhtar, özel hayatında da medya gündeminden düşmedi. 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi, ancak bu evlilik beş yıl sürdü. Daha sonra ünlü sanatçı Nilüfer ve şarkıcı Gülşen ile yaşadığı ilişkilerle de gündeme geldi. Deniz Uğur ile olan ilişkisinden Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmakta.

Muhtar, kariyeri boyunca Milliyet, Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde çalıştı ve Türk televizyon dünyasında önemli bir figür olarak tanındı.