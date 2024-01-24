Flaş...Flaş... Rusya'da askeri uçak düştü. İçinde 65 Ukraynalı esir asker vardı

Rusya Savunma Bakanlığı, uçakta Ukraynalı 65 savaş esiri, 6 mürettebat ve onlara eşlik eden 3 kişinin Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki Belgorod bölgesinde düştüğünü söyledi.

Saat 11 civarında meydana gelen kazaya neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi. Uçakta bulunanların akıbetleri hakkında ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Savunma Bakanlığı, yetkililerin kazanın nedenini araştırdığını ve özel bir askeri komisyonun kaza bölgesine gittiğini söyledi.

Ukraynalı kaynakların verdiği bilgilere göre ise uçağın Rus kuvvetlerine S-300 füzesi taşıdığı iddia edildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un sekreteri ise Rus basınına verdiği demeçte "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ilgileniyoruz. Açıklama yapmak için henüz erken" dedi.

"YA ABD YA DA ALMAN FÜZELERİ VURDU"

Rusya Devlet Duması Üyesi Andrey Kartapolov yaptığı açıklamada kargo uçağının füzeyle düşürüldüğünü öne sürdü.

Kartapolov konuyla ilgili "Il-76 üç Patriot veya Iris T füzesi tarafından vuruldu" dedi.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ise kazayla ilgili yaptığı konuşmada ABD ve Almanya'ya yönelik bir çağrı yapılacağını duyurdu.

"BELİRSİZ BİR OLAY" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Yerel vali Vyacheslav Gladkov ise, Belgorod kentinin kuzeydoğusundaki Korochansky semtinde belirsiz bir "olay" meydana geldiğini ve bölgeyi incelemeye gideceğini söyledi.