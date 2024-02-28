Ukrayna'nın frankestayn silahlarının sırrı ortaya çıktı. Bakın neyden üretiliyormuş

Ukrayna, Rusya’nın saldırılarına karşı verdiği savaşta topçu atışlarını devam ettirebilmek için obüs mezarlığını yağmalıyor. Neredeyse kullanılamaz haldeki yaklaşık 20 obüsten elde edilen parçalar bir tamirhaneye taşınarak burada birleştiriliyor.

"UKRAYNA 'FRANKEŞTAYN SİLAHLAR' ÜRETİYOR"

Savaş başlayalı 2 yılı geçmesine rağmen Batı tarafından bağışlanmış silahların çoğunun imha edilmesi, hasar görmesi ya da yeni parçalara ihtiyaç duyması sebebiyle Ukrayna artık “Frankeştayn silahlar” üretmeye çalışıyor.

ABD VE MÜTTEFİKLERİ ENDİŞE DUYUYOR

Rus güçlerinin yakın zamanda Avdiivka şehrini ele geçirmesinden sonra Ukrayna savunmaya geçti. ABD ve müttefikleri, Ukrayna’ya gönderdikleri silahların savaş alanında sürdürülebilme yeteneği konusunda endişe ediyor. Rusya’nın silah üretimini artırması ve ABD’den gelecek askeri yardımların belirsiz olması sebebiyle Kiev’in elindeki silahları muhafaza edebilmesi çok önemli. Fakat bu görev pek kolay görünmüyor.

UKRAYNA SİLAHLARI ‘YAMYAMLAŞTIRIYOR’

Ukrayna, parçaları her zaman değiştirilemeyen silah sistemleri kullanıyor ve mühendisler, Batı'dan düzenli bir parça akışı alamadıklarını söylüyor. ABD tarafından gönderilen yedek parçalar yardım paketleri yöntemiyle Ukrayna’ya giriş sağlanıyor. Fakat yeni bir finansman anlaşması sağlanamazsa parça akışı tamamen kesilecek.

Bu durum nedeniyle Ukrayna, Batılı ekipmanlar için kendi yedek parçalarını üretiyor ve hayati önem taşıyan bileşenleri temin etmek için diğer silahları adeta ‘yamyamlaştırıyor.’

"BURADA SİLAHLAR CANLANIYOR"

Bazı yabancı silah şirketleri yardım etmek amacıyla Ukrayna'da onarımlar yapmaya başlamayı planlıyor. Konumu gizli olan onarım üssünün baş mühendisi Serhiy yaptığı açıklamada, Yedek parçalar konusunda her zaman endişelendiğini, fakat çözüm bulması gerektiğini söylüyor. Üs mühendislerinin ‘obüs mezarlığı’ olarak nitelendirdiği, enkaz halindeki M777 topçu silahlarının bulunduğu alan hakkında Serhiy “Burada silahlar canlanıyor” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA HESAPLANANDAN DAHA FAZLA ATIŞ YAPIYOR

Ukrayna, üreticilerinin hesaplamalarından çok daha fazla topçu silahı ateşliyor. Baş mühendis Serhiy, bir namlunun değiştirilmeden önce genellikle 2.500 kez ateş etmesi gerektiğini ifade etti. Ancak Ukrayna'nın 5.000 veya daha fazla kez ateş ettiğini söyledi. Bu kadar aşırı kullanımla namlular genellikle menzilini kaybeder.