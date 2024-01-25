Genelkurmay Başkanı’ndan Avrupa’yı korkutan açıklama. ‘Rusya ile büyük bir savaşa hazır olun’

Naim Arıoğlu
Genelkurmay Başkanı’ndan Avrupa’yı korkutan açıklama. ‘Rusya ile büyük bir savaşa hazır olun’
İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders tüm Avrupa’yı Rusya ile büyük bir savaşa hazırlanmaları konusunda uyardı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş yaklaşık 2 yıldır devam ederken, Rusya’nın saldırganlığının tüm Avrupa’ya yayılmasından endişe ediliyor. İngiltere Genelkurmay Başkanı da bu konuyu gündeme getirirken, tüm Avrupa’yı korkutan bir açıklama yaptı.

Londra'daki Uluslararası Zırhlı Araçlar sergisinde konuşma yapan İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, İngiliz yetkililere Rusya ile savaşa hazırlanmak için İngiliz halkını harekete geçirme çağrısında bulundu.

‘BÜYÜK ÖLÇEKTE BİR SAVAŞA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ’

Tüm Avrupa’yı Rusya konusunda uyaran General, 20. yüzyılın büyük çatışmaları ölçeğinde bir savaşa hazırlıklı olmaları ve kendilerinin de harekete geçmeleri gerekebileceği konusunda vurgu yaptı.

Sanders, çok geç olmadan önceki savaşlardan alınan derslerin hatırlanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunurken, "Bizim seleflerimiz 1914'teki sözde Temmuz Krizi'nin sonuçlarını algılamayı başaramadılar ve savaşların en korkuncuyla karşı karşıya kaldılar. Bugün aynı hatayı yapmayı göze alamayız. Ukrayna gerçekten önemli" dedi.

General Sanders çatışmanın gelecek yıllardaki potansiyel boyutunun hafife alınmaması gerektiği konusunda da ısrar ederken, "Bu savaş sadece Donbas'ın kara toprağıyla veya bir Rus İmparatorluğu’nun yeniden kurulmasıyla ilgili değil, sistemimizi ve yaşam tarzımızı siyasi, psikolojik ve sembolik olarak yenilgiye uğratmakla ilgili. Savaş öncesi nesil olarak buna nasıl tepki vereceğiz?" ifadelerini kullandı.

ASKER SAYISINI 2 KATINA ÇIKARMA ÇAĞRISI YAPTI

General ayrıca İngiliz ordusunun büyüklüğünün neredeyse iki katına çıkarılması çağrısında bulundu. İngiliz vatandaşlarının, zorunlu askerlik olmasa bile, Batı Avrupa'da 1945'ten bu yana görülmemiş düzeyde bir sivil seferberliğe hazırlıklı olması gerektiğini de söyledi.

Sanders'ın sözleri, başta Avrupa olmak üzere diğer önemli NATO üyelerinin aylarca süren kaygı verici uyarılarının ardından geldi.

Yakın zamanda Almanya Savunma Bakanı da benzer endişeleri dile getirirken, Rusya’ya karşı savaş hazIrılıklarının başlaması gerektiğini söyledi.

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