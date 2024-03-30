Flaş.. Flaş… Rusya’da yeni terör saldırısı girişimi

Rusya’da yeni bir terör saldırısı girişiminin engellendiği açıklandı. İç istihbarat örgütü FSB’nin yaptığı açıklamada saldırı planı yapan 3 kişinin gözaltına alındı.
Açıklamada saldırı girişiminde bulunanların Orta Asya kökenli olduğu belirtilirken Stavropol'da kalabalık bir etkinliğe saldırı düzenlemeyi planladıkları belirtildi.
FSB, gözaltına alınan zanlıların patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal malzemelerle yakalandığını vurguladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen cuma günü bir konser salonunda düzenlenen terör saldırısında 144 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenirken Moskova, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.