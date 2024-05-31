Flaş flaş... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

Dammam seferini yapan kargo uçağı iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Özel bir kargo şirketine ait LX-VBC kuyruk tescilli Luxembourg-Dammam seferini yapan Boeing B748 tipi uçağın iniş takımlarında sorun meydana geldi.

ACİL İNİŞ YAPTI

Bunun üzerine uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

EKİPLER HAZIRDA BEKLETİLDİ

Bunun üzerine aprando ARFF (Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri hazır bekletilirken, havalimanı bir süre uçuşlara durduruldu. Kargo uçağı saat 22.45'de inişini sorunsuz gerçekleştiren, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.