Flaş... Flaş... Sigaraya zam!

Philip Morris, 5 Ağustos 2024 itibarıyla sigara fiyatlarına zam yaptı. Marlboro, Parliament ve diğer markaları kapsayan bu zamlar, sigara kullanıcılarını şaşırttı.

YENİ FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI

Parliament Aqua Blue Slims 77 TL'ye, Marlboro Red Long ise 75 TL'ye yükseldi. Philip Morris, sigara fiyatlarını ortalama 4 TL artırdı. Chesterfield ve L&M markalarının yeni fiyatı 69 TL olarak belirlendi. En yüksek fiyat ise Marlboro Roll 50'de, 100 TL.

ZAMLAR DEVAM EDECEK

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamların süreceğini belirtti. Dündar, "PM Marlboro Parlament grubu sigaralara 4 TL oranında zam yapıldı. Zamlar durmayacak," dedi.

KULLANICILAR NASIL ETKİLENECEK?

Bu zamlarla birlikte sigara kullanıcılarının bütçeleri daha fazla etkilenecek. Paket başı 4 TL artış, kullanıcıların sigara alışkanlıklarını değiştirebilir.

Kullanıcılar ve satıcılar, fiyat artışlarına tepki gösteriyor. Sigara fiyatlarındaki bu artışlar, kullanıcıların bütçesini zorlayacak gibi görünüyor. Zamların devam etmesi, sigara piyasasında önemli değişikliklere yol açabilir.